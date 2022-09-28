"العواد": تولي ولي العهد لرئاسة الوزراء قرار تاريخي وحكيم من خادم الحرمين

تقدّم نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء المشرف على مكتب مفتي عام المملكة الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، اليوم الأربعاء، بأسمى آيات التهاني والتبريكات المقرونة بصادق الدعوات إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيسًا لمجلس الوزراء.
وقال "العواد": نهنئ أنفسنا بهذا القرار الحكيم من لدن خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- لنستشعر أنه من القرارات الحكيمة التاريخية التي اتخذها، وتترجم دعمه المستمر لمسيرة الخير والنماء التي تحققت بفضل الله، ثم بالرؤية الثاقبة التي حققها سمو ولي العهد -وفقه الله- والتي أصبحت مثار إعجاب للعالم بأسره.
وأكد "العواد" أن هذا القرار سيعزز المكانة التي حظي بها سموه محليًا ودوليًا، وستنعكس على مخرجات العمل الدؤوب الذي يسعى إلى رفعة المملكة وجعلها في مصافّ الدول المتقدمة.
كما سأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويوفّق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لما فيه خير الوطن والمواطن، ويُديم الأمن والأمان على المملكة.