"العواد": تولي ولي العهد لرئاسة الوزراء قرار تاريخي وحكيم من خادم الحرمين

تقدّم نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء المشرف على مكتب مفتي عام المملكة الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، اليوم الأربعاء، بأسمى آيات التهاني والتبريكات المقرونة بصادق الدعوات إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيسًا لمجلس الوزراء.