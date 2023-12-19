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أمانة العاصمة المقدسة تدعو المقاولين لتجنب التسبب بالتشوه البصري
نبهت من أن ارتكاب المخالفات يعرض المقاول للجزاءات
دعت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، المقاولين إلى تجنب المخالفات المتسببة بالتشوه البصري والإتلاف.
وقالت الأمانة: إن ارتكاب المخالفات يعرض المقاول للجزاءات والغرامات المالية، ومنها عدم إزالة المخلفات الناتجة من أعمال الحفر بعد الانتهاء منها في محيط الحفرية، أو إتلاف الشوارع الأسفلتية أو المعبدة أثناء السير بالمعدات أو استخدامها لأعمال الحفر.
وكذلك عدم ردم الحفريات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بعد الانتهاء من العمل فيه، أو إتلاف أي ممتلكات عامة بأي وسيلة كانت خلال أعمال الحفريات.