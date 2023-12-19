أمانة العاصمة المقدسة تدعو المقاولين لتجنب التسبب بالتشوه البصري

وقالت الأمانة: إن ارتكاب المخالفات يعرض المقاول للجزاءات والغرامات المالية، ومنها عدم إزالة المخلفات الناتجة من أعمال الحفر بعد الانتهاء منها في محيط الحفرية، أو إتلاف الشوارع الأسفلتية أو المعبدة أثناء السير بالمعدات أو استخدامها لأعمال الحفر.