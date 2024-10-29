"جستن" تناقش مستقبل التعليم المنافس عالميًا في المؤتمر العلمي للجمعية.. شوال القادم

ونوّه بالدعم السخي وغير المحدود الذي يحظى به التعليم من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله من دعم غير مستغرب مكن العديد من طلابنا من إحراز العديد من البطولات العالمية والإقليمية في مجالات العلوم والرياضيات، معربًا عن أمنيته أن يخرج المؤتمر بالنتائج والتوصيات التي تصب في خدمة العملية التعليمية تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.