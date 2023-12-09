"الصبحي" تنفذ مبادرة للأطفال بعنوان رحلة الربيع في يوم التطوع السعودي العالمي

نفذت المتطوعة هناء الصبحي صاحبة مبادرة فاطمة الشخصية الكرتونية فعاليّة رحلة فاطمة السياحية التطوعية بعنوان رحلة الربيع بالتعاون مع جمعية كهاتين بمكة المكرمة وعددٍ من الشركاء بالقطاع الخاص وعددٍ من المتطوعين المحترفين بمناسبة يوم التطوع السعودي العالمي 2023م.
تفصيلاً؛ المبادرة التي جاءت بعنوان رحلة الربيع، هي رحلة توعوية تثقيفية ممتعة بهدف نشر ثقافة التطوع السياحي للأطفال، وذلك من خلال نشر قيمة التطوع بمفهومه التنموي وتعزيز الشخصية السعودية عبر التعرف على تراث المملكة والأماكن السياحية والتعريف بها.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز السلوك الإيجابي المرتبط بالمحافظة على البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة مع تحدي فاطمة ألعاب ومسابقات واسترخاء وسط الربيع وتقديم هدايا فاطمة عشاء سعودي أصيل وصور تذكارية.