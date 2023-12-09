"الصبحي" تنفذ مبادرة للأطفال بعنوان رحلة الربيع في يوم التطوع السعودي العالمي

تفصيلاً؛ المبادرة التي جاءت بعنوان رحلة الربيع، هي رحلة توعوية تثقيفية ممتعة بهدف نشر ثقافة التطوع السياحي للأطفال، وذلك من خلال نشر قيمة التطوع بمفهومه التنموي وتعزيز الشخصية السعودية عبر التعرف على تراث المملكة والأماكن السياحية والتعريف بها.