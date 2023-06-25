جمعية زمزم الصحية تُقدِّم خدماتها في 14 موقعًا لخدمة حجاج بيت الله الحرام

تواصل جمعية زمزم الصحية بمنطقة مكة المكرمة، بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تقديم خدمات الرعاية الصحية والاستشارات الطبية لحجاج بيت الله الحرام القادمين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج؛ إذ توجَد في 14 موقعًا لتعزيز صحة الحجاج، والعناية بضيوف الرحمن، والاطمئنان على سلامتهم أثناء وبعد أدائهم المناسك.