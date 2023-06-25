جمعية زمزم الصحية تُقدِّم خدماتها في 14 موقعًا لخدمة حجاج بيت الله الحرام

تواصل جمعية زمزم الصحية بمنطقة مكة المكرمة، بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تقديم خدمات الرعاية الصحية والاستشارات الطبية لحجاج بيت الله الحرام القادمين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج؛ إذ توجَد في 14 موقعًا لتعزيز صحة الحجاج، والعناية بضيوف الرحمن، والاطمئنان على سلامتهم أثناء وبعد أدائهم المناسك.
وتتنوع المواقع التي تقدم من خلالها زمزم خدماتها بوجود فريقها التطوعي المكون من أطباء وممارسين صحيين مرخصين طوال فترة موسم الحج؛ لخدمة ضيوف الرحمن في مطار الطائف، وميقات الهدا، وميقات السيل، إضافة للمنطقة المركزية بجوار الحرم وساحة المطاف لخدمة الطائفين. كما يقدم فريق زمزم التطوعي الخدمات ضمن العيادة الطبية بجامع الراجحي لخدمة رواد الجامع من الحجاج والزوار.
ويأتي ذلك استمرارًا للجهود التي ترعاها حكومتنا الرشيدة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لخدمة ضيوف الرحمن.