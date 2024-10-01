شاهد.. كيف احتفلت جامعة حائل بـ"اليوم الوطني 94"؟

وشهد الحفل تطوع العديد من الطلبة والطالبات بمختلف كليات الجامعة في تنظيم هذه الفعالية الوطنية، والذين أسهموا أيضًا في توزيع الأعلام والهدايا عند مدخل جامعة حائل، بمناسبة اليوم الوطني، على كل طالب أو زائر يدخل الجامعة، والذي بدوره يحصل على علم سعودي صغير محمول باليد، الأمر الذي أسهم بتحويل الجامعة إلى أجواء وطنية حماسية، نشروا من خلالها روح الوطنية والإيجابية في كل كلية.