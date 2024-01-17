"البلسم" تنفذ حملة طبية لإجراء 50 جراحة مخ وأعصاب في تشاد

وقال "النعمي" إنه تم العمل على جميع المحاور ومنها توفير المعدات اللازمة للجراحة بتكلفة بلغت نحو مليون ريال لعلاج الحالات خلال الحملة في تشاد، كما تم التنسيق مع الحكومة التشادية ممثلة في وزارة الصحة، بأن يكون العمل في مستشفى النهضة بالعاصمة انجامينا لعلاج قرابة 50 حالة من الأطفال والكبار جميعها حالات جراحية معقدة.