"البلسم" تنفذ حملة طبية لإجراء 50 جراحة مخ وأعصاب في تشاد

أعلنت جمعية "البلسم" للتدريب والتطوير الصحي عن إجراء 50 عملية جراحية بالمجان في مجال المخ والأعصاب للبالغين والأطفال خلال حملة طبية في جمهورية تشاد في الفترة من 20 إلى 28 يناير 2024، وذلك تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
ويتعاون مع فريق أطباء الجمعية مجموعة من الأطباء المحليين في تشاد، داخل غرف العمليات وفي مراحل الكشف والإعداد لإجراء الجراحات في مستشفى النهضة بالعاصمة انجامينا.
وأوضح البروفيسور إبراهيم النعمي استشاري وأستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة الملك خالد وقائد الفريق الطبي لرحلة الجمعية إلى تشاد، أنه تم البدء منذ شهر أغسطس الماضي الإعداد للحملة الطبية إلى جمهورية تشاد بعد أن أقرها مركز الملك سلمان للإغاثة وكلف الجمعية بالعمل على إنجاحها، بإنشاء فريق متكامل من جراحي المخ والأعصاب في كافة التخصصات الدقيقة وأطباء وفنيي التخدير والتمريض.
وقال "النعمي" إنه تم العمل على جميع المحاور ومنها توفير المعدات اللازمة للجراحة بتكلفة بلغت نحو مليون ريال لعلاج الحالات خلال الحملة في تشاد، كما تم التنسيق مع الحكومة التشادية ممثلة في وزارة الصحة، بأن يكون العمل في مستشفى النهضة بالعاصمة انجامينا لعلاج قرابة 50 حالة من الأطفال والكبار جميعها حالات جراحية معقدة.
وأكد أن «البلسم» لن تدخر أي جهد تجاه كل أمر من شأنه إنجاح الحملة في ظل التنظيمات والإجراءات المقرة من مركز الملك سلمان للإغاثة الذي يضطلع إلى دور ريادي على مستوى العالم في إغاثة المرضى والقيام بالأعمال الإنسانية في معظم الدول التي تحتاج إلى توفير مثل هذه الرعاية الصحية.
وتعد زيارة فريق جمعية "البلسم" إلى جمهورية تشاد هي ثاني أعمال الجمعية بعد توقيع اتفاقية التعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة، والتي كانت باكورتها حملة طبية في جمهورية قرغيزستان خلال نوفمبر الماضي، أسفرت عن إجراء 112 جراحة قلب تكللت جميعها بالنجاح.