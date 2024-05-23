"وقاء مكة" يستعد لموسم الحج للحد من انتشار الآفات النباتية والأمراض الحيوانية

وكشف الصاعدي أن فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة يسعى لتحقيق مستهدفات الخطط التشغيلية لموسم الحج، حيث تعمل 37 فرقة بيطرية ومكافحة نواقل الأمراض إلى جانب فرق الصحة النباتية بكوادر بشرية متخصصة تصل إلى أكثر من 90 طبيباً بيطرياً ومساعداً وفنيين وإداريين. جميعهم سيبذلون قصارى جهودهم للكشف على إرساليات المواشي بشكل دقيق، والتأكد من مصدرها وسلامتها، وإصدار الفسوحات اللازمة عبر المنافذ المؤدية للعاصمة المقدسة وهي: "الكعكية، الشميسي القديم، الشرائع، النورية، الحسينية، جعرانة، والهدا".