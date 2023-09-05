محافظ الطائف ورئيس الاتحاد السعودي للهجن يكرمان مركز "وقاء" لجهوده بمهرجان ولي العهد

كرَّم الأمير سعود بن نهار آل سعود محافظ الطائف والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" نظير الجهود المبذولة خلال مهرجان ولي العهد للهجن 2023.