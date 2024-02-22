آل فردان: يوم التأسيس ذكرى تاريخية عظيمة تجسد العمق التاريخي للمملكة

وقال "آل فردان ": إن يوم التأسيس هو ذكرى تاريخية عظيمة تجسد العمق التاريخي والحضاري والاجتماعي والإنساني للمملكة، منذ تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- إذ نحتفي بشموخ، لنعبر عن فخرنا بماضينا المجيد وحاضرنا المشرق؛ حيث ترتقي بلادنا في هذا اليوم إلى مستويات جديدة من التطور والتقدم في جميع المجالات".