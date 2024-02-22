آل فردان: يوم التأسيس ذكرى تاريخية عظيمة تجسد العمق التاريخي للمملكة

رفع رئيس مركز هداده التابع لمنطقة نجران عبدالله سعيد آل فردان اليوم الخميس، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس".
وقال "آل فردان ": إن يوم التأسيس هو ذكرى تاريخية عظيمة تجسد العمق التاريخي والحضاري والاجتماعي والإنساني للمملكة، منذ تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- إذ نحتفي بشموخ، لنعبر عن فخرنا بماضينا المجيد وحاضرنا المشرق؛ حيث ترتقي بلادنا في هذا اليوم إلى مستويات جديدة من التطور والتقدم في جميع المجالات".
وأضاف "آل فردان "، أن ذكرى "يوم التأسيس" رمز الفخر والاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية، التي أسسها الإمام محمد بن سعود - رحمه الله- لتنطلق من قلب الدرعية قصة الأمن والاستقرار والرخاء، وترتفع راية العز شامخة على مدى ثلاثة قرون واليوم -بحمد الله- مستمرون في مسيرة النهضة والنمو والازدهار في المجالات كافة بدعم القيادة الحكيمة وتحقيق رؤية 2030 .