الأفلاج.. تهيئة 10 آلاف م2 لنثر ملايين البذور لـ 6 أنواع من النباتات الربيعية المزهرة

وتأتي هذه المبادرة بعد نجاح عدد من المتطوعين البيئيين بمحافظة الأفلاج في استزراع عديدٍ من الأعشاب الربيعية بالمحافظة العامين الماضيين، حيث شهدت إقبالًا كبيرًا من الأهالي؛ بهدف الاستمتاع بالأجواء الربيعية والتقاط الصور التذكارية فيها؛ لتنوع النباتات المزهرة بها وجمالها، وأصبحت محط أنظار العديد من المهتمين بالبيئة من مناطق ومحافظات المملكة ووسائل الإعلام.