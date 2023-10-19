الأفلاج.. تهيئة 10 آلاف م2 لنثر ملايين البذور لـ 6 أنواع من النباتات الربيعية المزهرة

تعمل بلدية الأفلاج وجمعية العناية بالبيئة بالمحافظة على تهيئة موقع تبلغ مساحته 10 آلاف متر مربع؛ لنثر ملايين بذور النباتات المزهرة الربيعية به؛ مثل: "الخزامى والنفل والقحويان والطربا والديدحان والنفل".
وقامت بلدية الأفلاج الأيام الماضية بتهيئة الموقع الذي يقع غرب منتزه سحاب شمال المحافظة؛ تمهيدًا لنثر بذور النباتات الربيعية به مطلع الأسبوع القادم، بالتعاون مع جمعية العناية بالبيئة؛ من أجل أن يكون متنفسًا للأهالي في فصل الربيع.
وتعتزم بلدية الأفلاج إقامة فعاليات ومخيم ربيعي للأهالي بعد إعادة توطين النباتات الزهرية الربيعية بالموقع.
وتأتي هذه المبادرة بعد نجاح عدد من المتطوعين البيئيين بمحافظة الأفلاج في استزراع عديدٍ من الأعشاب الربيعية بالمحافظة العامين الماضيين، حيث شهدت إقبالًا كبيرًا من الأهالي؛ بهدف الاستمتاع بالأجواء الربيعية والتقاط الصور التذكارية فيها؛ لتنوع النباتات المزهرة بها وجمالها، وأصبحت محط أنظار العديد من المهتمين بالبيئة من مناطق ومحافظات المملكة ووسائل الإعلام.