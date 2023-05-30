جمعية "إنسان" تشارك في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

ونوّه إلى دعم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبمتابعة شخصية من الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية، إضافة إلى دعم أعضاء مجلس الإدارة، ودورهم المتميز فيما تحقّق للجمعية من إنجازات ونجاحات متتالية.