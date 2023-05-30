جمعية "إنسان" تشارك في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

شاركت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" في فعاليات المعرض الدولي للقطاع غير الربحي والأوقاف، الذي اختتمت فعالياته يوم أمس الاثنين.
وتضمّنت مشاركة الجمعية بجناح تعريفي عن دورها في مجال رعاية وتمكين الأيتام، والبرامج التي تقدّمها للمستفيدين، من خلال توزيع المطبوعات التعريفية وعرض مرئي عن منجزاتها، والخدمات والبرامج المتنوّعة التي تقدّمها للمستفيدين.
وشهد جناح إنسان إقبالًا مكثّفًا من قِبَل الزوار الذين أبدوا إعجابَهم بجهود الجمعية، ودورها الريادي في مجال رعاية الأيتام وتمكينهم.
كما نال ركنُ الجمعية استحسانَ عدد من قيادات القطاع غير الربحي، الذين أشادوا بما تقدّمه الجمعية للأيتام وأسرهم من مبادرات وبرامج تسهم في تمكينهم وتحقيق تطلُّعاتهم المستقبلية؛ كالرعاية التعليمية والصحية وأوجه الكفالة، والإسكان، وأوقاف إنسان، وبرنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء "إنسان".
واطّلع زوّار جناح إنسان على المبادرات والفعاليات والأنشطة التي تقدّمها الجمعية لأبنائها عبر 21 فرعًا في محافظات الرياض، وأثر ذلك في نجاحهم واكتشاف قدراتهم ومواهبهم.
كما استقبل جناحُ الجمعية مجموعةً من أبناء نادي إنسان الاجتماعي، الذين قاموا بشرح للحضور عن مدى استفادتهم من برامج النادي الذي ساهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم.
وأوضح محمد بن سعد المحارب مدير عام الجمعية، أن "إنسان" تحرص على المشاركات في المعارض والمناسبات الوطنية والفعاليات المختلفة؛ وذلك لإيصال رسالتها إلى كافة شرائح المجتمع، ودورها في تمكين الأيتام، ورسم خارطة طريق لمستقبل واعد لهم، ونقلهم من الرعوية إلى التنموية، وتقديم كافة الخدمات والرعاية الاجتماعية وتجويد حياتهم.
وأضاف "المحارب" أن "الجمعية تقدم برامج نوعية بجودة عالية وأسلوب متميز تُكسبها ثقةَ المجتمع لتحقيق الريادة في تمكين المستفيدين بمهنية عالية، عبر منظومة مستدامة؛ من خلال برنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء إنسان، وهو أحد أهم البرامج الرئيسية بالجمعية لمساهمته في خلق مستقبل أفضل لأبناء وبنات الجمعية، وذلك بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المهنية ومختلف القطاعات لتطوير المهارات وتوظيف القدرات وتمكين المستفيدين".
ونوّه إلى دعم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبمتابعة شخصية من الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية، إضافة إلى دعم أعضاء مجلس الإدارة، ودورهم المتميز فيما تحقّق للجمعية من إنجازات ونجاحات متتالية.
الجدير بالذكر أن العديد من الجهات والأفراد أثناء زيارتهم لجناح الجمعية قدّموا مبادراتهم للتعاون والشراكة مع جمعية "إنسان" فيما يخدم تدريب وتأهيل الأيتام.