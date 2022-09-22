قمة الأضواء تطلق فعالياتها المتنوعة احتفالاً بـ"يوم الوطن".. والزوار يشاركون أطفالهم الفرحة

وكان للقطاع الخاص مشاركات فعّالة بتلك المناسبة، حيث تميز "مول قلب الطائف، وتيرا مول، وفالي سنتر، وسوق النخيل، وجمعية أرزاق لحفظ النعمة" بتقديم الكثير من الفعاليّات التي احتوت أركاناً عدة تزينت بأعلام الوطن وصور القيادة، وسط محتويات عديدة ومنها "فرق شعبية فلكلورية، وفرق موسيقية، وفرقة أطفال، ومسابقات وجوائز، وعزف حي منفرد، وعروض متجولة، ورسم جرافيتي، ورسم على الوجه، وركن التصوير"، بالتعاون مع أمانة الطائف ووزارة الصحة ومراكز الأحياء وعدد من الجمعيات الأخرى.