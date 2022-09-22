قمة الأضواء تطلق فعالياتها المتنوعة احتفالاً بـ"يوم الوطن".. والزوار يشاركون أطفالهم الفرحة

تفاعل الكثير من الأهالي والزوار مع الفعاليات الترفيهية المنظمة في عدة مواقع مختلفة بالطائف تحت شعار "فرحة وطن"، بعد أن تم تزيين المواقع بالأعلام السعودية وصور القيادة وتوزيع الهدايا التذكارية للزوار لإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية على الوطن والمواطن.
وكان للقطاع الخاص مشاركات فعّالة بتلك المناسبة، حيث تميز "مول قلب الطائف، وتيرا مول، وفالي سنتر، وسوق النخيل، وجمعية أرزاق لحفظ النعمة" بتقديم الكثير من الفعاليّات التي احتوت أركاناً عدة تزينت بأعلام الوطن وصور القيادة، وسط محتويات عديدة ومنها "فرق شعبية فلكلورية، وفرق موسيقية، وفرقة أطفال، ومسابقات وجوائز، وعزف حي منفرد، وعروض متجولة، ورسم جرافيتي، ورسم على الوجه، وركن التصوير"، بالتعاون مع أمانة الطائف ووزارة الصحة ومراكز الأحياء وعدد من الجمعيات الأخرى.
ورصدت عدسة "سبق" العديد من الصور التي تظهر فيها الاحتفاء الوطني من المواطنين وذويهم الذين أبدوا إعجابهم بمشاركة الأطفال بالفعاليات المقامة من خلال العمل على الرسم والألوان، وغيرها من المحتويات الترفيهية المرخصة من الهيئة العامة للترفيه.
وبهذه المناسبة رفع منسوبو قمة الأضواء للفعاليات الترفيهية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثاني والتسعين لبلادنا العزيزة المملكة العربية السعودية.
وأيضاً قدمت "قمة الأضواء للفعاليات الترفيهية" جزيل الشكر والتقدير للهيئة العامة للترفيه ممثلة برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وكافة المنسوبين بالهيئة لجهودهم المبذولة في تنظيم الفعاليات الترفيهية بمختلف مناطق المملكة.