جمعية الحج والعمرة الصحية تطلق مبادرة “نبض العطاء” لتدريب 100 متطوع صحي لخدمة ضيوف الرحمن في المسجد الحرام

أطلقت جمعية الحج والعمرة الصحية مبادرة نوعية تحت مسمى “نبض العطاء”، تهدف إلى تدريب 100 متطوع صحي على مهارات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، وذلك لتعزيز جاهزية المتطوعين في خدمة ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الدور الريادي للجمعية في دعم المنظومة الصحية خلال موسم الحج والعمرة، ورفع مستوى الوعي والإمكانات الإسعافية لدى المتطوعين، بما يضمن سرعة التدخل وإنقاذ الأرواح في الحالات الطارئة.
وأكدت الجمعية أن البرنامج التدريبي سيتم تنفيذه بإشراف مختصين معتمدين، وبشراكات استراتيجية مع جهات صحية وتعليمية رائدة، حيث يحصل المتدربون على شهادات معتمدة من جمعية القلب السعودية وجمعية القلب الأمريكية، مما يعزز من قدراتهم المهنية ويؤهلهم للمشاركة الفاعلة في الميدان الصحي.
وتهدف الجمعية من خلال هذه المبادرة إلى تمكين الكوادر الوطنية الشابة، وإبراز دور العمل التطوعي الصحي في خدمة الحجاج والمعتمرين، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز ثقافة التطوع ورفع أعداد المتطوعين في مختلف المجالات.