جمعية الحج والعمرة الصحية تطلق مبادرة “نبض العطاء” لتدريب 100 متطوع صحي لخدمة ضيوف الرحمن في المسجد الحرام

وتهدف الجمعية من خلال هذه المبادرة إلى تمكين الكوادر الوطنية الشابة، وإبراز دور العمل التطوعي الصحي في خدمة الحجاج والمعتمرين، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز ثقافة التطوع ورفع أعداد المتطوعين في مختلف المجالات.