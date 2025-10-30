اختتام ملتقى تهامة عسير للتاريخ والآثار بعد يومين من الحضور العلمي والثقافي

اختُتم مساء اليوم (الخميس) 7 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 30 أكتوبر 2025م، ملتقى تهامة عسير في التاريخ والآثار، الذي نظمته الجمعية التاريخية السعودية – فرع منطقة عسير، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وتدشين محافظ محايل عسير محمد بن فلاح القرقاح، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بالشأن التاريخي والتراثي من مختلف مناطق المملكة.
وشهد الملتقى على مدى يومين (الأربعاء والخميس) انعقاد ست جلسات علمية، قُدّمت خلالها 24 ورقة بحثية تناولت تاريخ تهامة عسير وتراثها الحضاري والإنساني والاقتصادي والسياحي، ما أسهم في إثراء المشهد البحثي والمعرفي حول المنطقة.
كما صاحب الملتقى معرضٌ تراثي وفني شاركت فيه أكثر من 20 جهة من تهامة عسير، عرضت من خلاله مقتنيات ومجسمات وصورًا فنية تعبّر عن عمق الموروث الثقافي والهوية الأصيلة للمنطقة.
وفي ختام الفعاليات، أصدر المشاركون عددًا من التوصيات، أبرزها رفع الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على رعايته ودعمه لأنشطة الجمعية التاريخية، وتوجيه الشكر لمحافظ محايل عسير على دعمه وإشرافه على أعمال الملتقى، إضافة إلى التأكيد على مواصلة عقد الملتقيات العلمية والندوات المتخصصة التي تُبرز تاريخ محافظات منطقة عسير.
ودعت التوصيات إلى توجيه بحوث ورسائل طلاب الدراسات العليا نحو دراسة تاريخ المنطقة وتعزيز تنميتها المستدامة، إلى جانب إقرار عدد من المقترحات ذات الصلة بالجوانب السياحية والاقتصادية والثقافية، بما يسهم في تنمية المنطقة وتعزيز حضورها الوطني.
واختُتم الملتقى بتكريم الجهات المشاركة والباحثين، وسط إشادة واسعة بما تحقق من مخرجات علمية ورؤى تنموية تسهم في ترسيخ مكانة تهامة عسير كرافد تاريخي وثقافي للمملكة.
وعبّر الدكتور حسن الشوكاني، رئيس الجمعية التاريخية السعودية بمنطقة عسير، عن شكره لفريق سنابل الخير والعطاء التطوعي على جهودهم في إنجاح فعاليات الملتقى، مؤكدًا أن هذه المبادرات تجسّد روح العطاء والانتماء التي تميز أبناء المنطقة، وتعكس الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المحلي في خدمة تاريخ عسير وموروثها العريق.