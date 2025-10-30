اختتام ملتقى تهامة عسير للتاريخ والآثار بعد يومين من الحضور العلمي والثقافي

اختُتم مساء اليوم (الخميس) 7 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 30 أكتوبر 2025م، ملتقى تهامة عسير في التاريخ والآثار، الذي نظمته الجمعية التاريخية السعودية – فرع منطقة عسير، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وتدشين محافظ محايل عسير محمد بن فلاح القرقاح، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بالشأن التاريخي والتراثي من مختلف مناطق المملكة.