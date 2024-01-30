"إرادة الرياض" يحتفي بموظفيه المتقاعدين تقديرًا لجهودهم في خدمة المرضى

وتضمن الاحتفال الذي أقيم في القاعة الكبرى بالمجمع استعراضًا لأبرز الإنجازات والأرقام التي تحققت خلال العام 2023، والتي أكدت على حجم الجهود التي بذلت في خدمة المستفيدين، كما تضمن لقاءً مفتوحاً للقيادات مع الموظفين، تم خلاله تبادل الكثير من الأفكار والمقترحات التي تسهم في تطوير العمل وتحسين مستوى الأداء واستعراض أبرز الخطط والأهداف المستقبلية التي يسعى المجمع لتحقيقها، والإجابة على أهم الأسئلة التي تهم موظفي المجمع.