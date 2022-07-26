"أصدقاء المرضى" تنظم لقاء توعويًّا عن السمنة وعلاقتها بأمراض الجهاز الهضمي

نفّذ قسم التوعية الصحية في جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة لقاءً توعويًّا إلكترونيًّا بعنوان "السمنة وعلاقتها بأمراض الجهاز الهضمي" بالتعاون واستضافة مركز الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل الاجتماعي، وذلك عبر منصة الزوم، قدمته رئيسة قسم التوعية الصحية في الجمعية غدي الخلف.
وقدمت "الخلف" تعريفًا عن الجمعية وأهدافها ودورها الاجتماعي والصحي، بالإضافة إلى التعريف بنمط الحياة الصحية الذي يشمل عدة جوانب ترتكز عليها صحة الفرد من الغذاء والرياضة وجودة النوم وجودة الحياة النفسية، كما تحدثت عن السمنة ونسب انتشارها، والتي وصلت عالميًّا إلى نسب وبائية وتعد شديدة الخطورة على الجسم وأجهزته، إلى جانب أهم مضاعفات السمنة؛ ومنها الالتهابات الخطيرة والسرطان والارتجاع المريئي وحصوات المرارة والتهاب البنكرياس.
واختتمت "الخلف" بتقديم جزيل الشكر والتقدير لإدارة ومنسوبي مركز الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل، على تنظيم وإدارة هذا اللقاء التوعوي الهام، معربةً عن شكرها للحضور على تفاعلهم واهتمامهم في الوعي الصحي.