"أصدقاء المرضى" تنظم لقاء توعويًّا عن السمنة وعلاقتها بأمراض الجهاز الهضمي

وقدمت "الخلف" تعريفًا عن الجمعية وأهدافها ودورها الاجتماعي والصحي، بالإضافة إلى التعريف بنمط الحياة الصحية الذي يشمل عدة جوانب ترتكز عليها صحة الفرد من الغذاء والرياضة وجودة النوم وجودة الحياة النفسية، كما تحدثت عن السمنة ونسب انتشارها، والتي وصلت عالميًّا إلى نسب وبائية وتعد شديدة الخطورة على الجسم وأجهزته، إلى جانب أهم مضاعفات السمنة؛ ومنها الالتهابات الخطيرة والسرطان والارتجاع المريئي وحصوات المرارة والتهاب البنكرياس.