في ملتقى بيبان.. جمعية "اكتفاء" توقّع اتفاقية مع "منشآت" لتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز الجعوان أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن استراتيجية الجمعية لبناء شراكات فاعلة مع الجهات الوطنية الداعمة لريادة الأعمال، مؤكدًا أن التعاون مع "منشآت" سيسهم في رفع كفاءة المشاريع الأسرية وتحويلها إلى نماذج ريادية مستدامة، مضيفًا أن الجمعية ماضية في تطوير برامجها لتمكين الأسر اقتصاديًا بما يواكب توجهات التنمية الشاملة في المملكة.