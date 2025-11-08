في ملتقى بيبان.. جمعية "اكتفاء" توقّع اتفاقية مع "منشآت" لتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر

وقّعت جمعية اكتفاء لتمكين الأسر اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وذلك على هامش مشاركتها في ملتقى بيبان، بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر وتنمية قدراتها الريادية عبر برامج ومبادرات تسهم في تطوير مشاريعها الصغيرة والمتوسطة.
وتُعدّ هذه الاتفاقية امتدادًا لمسيرة الجمعية في دعم وتمكين الأسر المنتجة وفتح آفاق جديدة أمامها نحو مستقبلٍ مزدهر، يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال بناء مجتمع منتج واقتصاد مستدام.
وشهد جناح الجمعية في الملتقى إقبالًا واسعًا من الزوار وروّاد الأعمال، حيث استعرضت أبرز مبادراتها ومشاريعها التنموية في مجالات التدريب والتمكين ودعم الأسر المنتجة، وسط تفاعل وإشادة من الحضور بما تقدمه من جهود نوعية في خدمة المجتمع.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز الجعوان أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن استراتيجية الجمعية لبناء شراكات فاعلة مع الجهات الوطنية الداعمة لريادة الأعمال، مؤكدًا أن التعاون مع "منشآت" سيسهم في رفع كفاءة المشاريع الأسرية وتحويلها إلى نماذج ريادية مستدامة، مضيفًا أن الجمعية ماضية في تطوير برامجها لتمكين الأسر اقتصاديًا بما يواكب توجهات التنمية الشاملة في المملكة.