"كبار" تودع عام 2022 بتوزيع 366 سلة على كبار السن

وكانت الجمعية قد قامت بتوزيع كميات من التمور وبطاقات التموين الغذائي على أكثر من 100 أسرة من أسر كبار السن وذلك بمشاركة 18 متطوعاً من شباب الوطن بالتعاون مع فريق (قوة عطاء) التطوعي، شملت التوزيعات عدة أحياء في مدينة الرياض.