"كبار" تودع عام 2022 بتوزيع 366 سلة على كبار السن

اختتمت جمعية كبار السن الأهلية العطاء لكبار السن من مستفيدي الجمعية الذين هم بحاجة للدعم الغذائي من خلال حملة ختامها خير والتي جاءت تحت شعار #ختامها_خير لتوزيع ما يزيد على 366 سلة غذائية.
وكانت الجمعية قد قامت بتوزيع كميات من التمور وبطاقات التموين الغذائي على أكثر من 100 أسرة من أسر كبار السن وذلك بمشاركة 18 متطوعاً من شباب الوطن بالتعاون مع فريق (قوة عطاء) التطوعي، شملت التوزيعات عدة أحياء في مدينة الرياض.
فيما عبرت رئيس مجلس إدارة جمعية كبار السن الأهلية ندى عبدالله البواردي عن سعادتها بتفاعل الشباب السعودي في دعم أعمال التطوع في الجمعية، وفتح الفرصة لعدد كبير من راغبي التطوع ووعدت بكثير من الفعاليات القادمة خدمةً لكبار الوطن، ممن قدموا وقت شبابهم وقوتهم لنرى المخرجات التي نفخر بها من شباب طموح ومحب لمليكه ووطنه ودينه.