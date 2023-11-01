"بر جازان" تُنهي توزيع 23 ألف سلة غذائية وتفويج ألف معتمر ومعتمرة

أنهت جمعية البر الخيرية بجازان، توزيع 23 ألف سلة على الأسر المستفيدة من خدماتها من الأيتام والأرامل والمطلقات تزامنًا مع موسم الأمطار بالمنطقة.
وتهدف المبادرة لتحقيق الشراكات المجتمعية من خلال توفير الجمعية للسلال الغذائية، بالتعاون مع كل الجمعيات الخيرية بمحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها، وكذلك تفويج ألف معتمر ومعتمرة خلال الشهر الماضي.
وأوضح رئيس جمعية البر الخيرية بجازان خالد بن حيدر آل حيدر، أن المبادرة تأتي ضمن سعي الجمعية لتوفير السلال الغذائية للأيتام وأسر المطلقات والأرامل بالإضافة إلى برنامج العمرة.
وبيّن أمين عام الجمعية الشيخ محمد بن حسن العلاوي أن مشروع توزيع السلال الغذائية في موسم الأمطار التي تنفّذها "بر جازان" للأسر المستفيدة من خدماتها، ضمن برنامج الرعاية الدائمة للجمعية، التي تهدف إلى مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، وتذليل كل الصعاب للوصول لحياة معيشية أفضل، حسب تطلعات قيادتنا الرشيدة لرعاية هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع؛ سائلين المولى عز وجل أن يحفظ البلاد وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة رشيدة كريمة أطال الله عزها.