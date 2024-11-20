"ابتسم" تعيد لطفلة كفيفة ابتسامتها بعد تقديم 12 خدمة علاجية لها

قدمت جمعية "ابتسم" لخدمات طب الأسنان التطوعية بمنطقة مكة، 12 خدمة علاجية لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، تعد أصغر مستفيدي الجمعية منذ انطلاقتها.
وقد أجري لـ"البتول" من فئة المكفوفين، 12 خدمة علاجية تحت التخدير الكامل، منوعة بين حشوات تجميلية وخلع وتلبيسات معدنية.
جاء ذلك بالتعاون مع أحد كبار المستشفيات المتخصصة بجدة؛ حيث ساهم فيها فريق متخصص يضم الأطباء: "أكرم قطب، وعلي الجيلاني، وعبدالله عباس، وخالد الصايغ، وجوي".
وقد أعرب والد "البتول" عن سعادته بشفاء ابنته بعد معاناتها لأشد آلام الأسنان، مبينًا أن الجمعية أعادت الابتسامة لابنته، شاكرًا القائمين عليها وجميع منسوبيها على حسن التعامل والرعاية المتكاملة التي تلقتها ابنته خلال رحلة العلاج.
من جهته قال المدير التنفيذي لجمعية "ابتسم" عبدالعزيز فتني: إن الجمعية تستقبل شهريًّا عشرات الحالات التي تستدعي العلاج من مختلف الأعمار.
وأشاد بشركاء الجمعية وداعميها الذين بفضل الله أولًا، ثم تعاونهم؛ تقدم خدماتها للمستفيدين داخل المنطقة وفق أعلى المقاييس والجودة.