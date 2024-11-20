"ابتسم" تعيد لطفلة كفيفة ابتسامتها بعد تقديم 12 خدمة علاجية لها

وقد أعرب والد "البتول" عن سعادته بشفاء ابنته بعد معاناتها لأشد آلام الأسنان، مبينًا أن الجمعية أعادت الابتسامة لابنته، شاكرًا القائمين عليها وجميع منسوبيها على حسن التعامل والرعاية المتكاملة التي تلقتها ابنته خلال رحلة العلاج.