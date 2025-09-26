أهالي الليث يحتفون باليوم الوطني الـ95 بعروض شعبية وأوبريت "رؤية وطن"

احتفى أهالي محافظة الليث مساء أمس باليوم الوطني الـ95 للمملكة، في حفل بهيج نظمته بلدية الليث على الواجهة البحرية، بحضور المحافظ عمران بن حسن الزهراني، وعدد من مديري الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، وجمع كبير من الأهالي.
وتضمّن الحفل العديد من الفقرات الوطنية، شملت مسيرات احتفالية، وفلكلورًا وألعابًا شعبية، وعروضًا بحرية وضوئية ومرئية، إضافة إلى أنشطة مسرحية ومعارض تشكيلية وأركان تعريفية للجهات المشاركة.
وقدّم المشاركون أوبريتًا وطنيًا بعنوان "رؤية وطن"، إلى جانب عدد من اللوحات الفنية والرقصات الشعبية التي عبّرت عن حب الوطن واعتزاز الأهالي بتاريخه ومكتسباته.
وتزينت شوارع الليث بالأعلام الخضراء والإضاءات المبهجة، في لوحة وطنية عكست مشاعر الفخر والانتماء لأبناء المحافظة بهذه المناسبة الغالية.