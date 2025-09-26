أهالي الليث يحتفون باليوم الوطني الـ95 بعروض شعبية وأوبريت "رؤية وطن"

احتفى أهالي محافظة الليث مساء أمس باليوم الوطني الـ95 للمملكة، في حفل بهيج نظمته بلدية الليث على الواجهة البحرية، بحضور المحافظ عمران بن حسن الزهراني، وعدد من مديري الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، وجمع كبير من الأهالي.