بـ10 آلاف شجرة.. مشاتل بلديات القويعية تدعم مبادرة أنسنة المباني المدرسية التطوعية

دعمت مشاتل بلديات محافظة القويعية، مبادرة أنسنة المباني المدرسية التطوعية بـ10000 آلاف شجرة متنوعة لغرسها في مدارس تعليم القويعية مع انطلاقة المرحلة الثانية من مبادرة أنسنة المباني المدرسية التطوعية.
وقدّمت بلدية محافظة القويعية 5000 ألف شجرة متنوعة، كما دعمت بلديةُ الرويضة المبادرةَ بـ5000 ألف شجرة متنوعة في إطار التعاون المشترك بين القطاعات الحكومية بالمحافظة.
وعبّر مدير تعليم القويعية صالح الزهراني عن بالغ شكره وتقديره لبلدية المحافظة وبلدية الرويضة على تعاونهم ودعمهم لإنجاح مبادرة أنسنة المباني المدرسية التطوعية؛ بما يحقق التكامل بين القطاعات الحكومية وفق برامج رؤية المملكة 2030 لتقديم أفضل الخدمات لتحقيق بيئة تعليمية صحية جاذبة.
وأكد "الزهراني" أن إدارة التعليم بمحافظة القويعية أطلقت مبادرة أنسنة المباني المدرسية التطوعية؛ لمواكبة برامج رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة بالتعامل مع مفهوم الأنسنة والعمل على تحويله إلى مبادرة من خلالها يتم أنسنة المباني المدرسية وبرنامج التطوع لتنمية قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية؛ لخلق مجتمع تعليمي متكامل غني وداعم لثقافة العمل التطوعي؛ بهدف نشر ثقافة التطوع في المجتمع التعليمي بمحافظة القويعية وتمكين منسوبي التعليم من أدوات العمل التطوعي، وتعزيز وتطوير العمل التطوعي وتنميته بإدارة التعليم ومعالجة التشوه البصري في المدارس، وتحسين المظهر العام وتحويل الساحات والأفنية المدرسية لأماكن جاذبة ومسطحات خضراء تنسجم مع مبادرة السعودية الخضراء لنقل البيئة المدرسية لبيئة عصرية ملائمة لكل مرحلة عمرية.