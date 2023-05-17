بـ10 آلاف شجرة.. مشاتل بلديات القويعية تدعم مبادرة أنسنة المباني المدرسية التطوعية

وأكد "الزهراني" أن إدارة التعليم بمحافظة القويعية أطلقت مبادرة أنسنة المباني المدرسية التطوعية؛ لمواكبة برامج رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة بالتعامل مع مفهوم الأنسنة والعمل على تحويله إلى مبادرة من خلالها يتم أنسنة المباني المدرسية وبرنامج التطوع لتنمية قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية؛ لخلق مجتمع تعليمي متكامل غني وداعم لثقافة العمل التطوعي؛ بهدف نشر ثقافة التطوع في المجتمع التعليمي بمحافظة القويعية وتمكين منسوبي التعليم من أدوات العمل التطوعي، وتعزيز وتطوير العمل التطوعي وتنميته بإدارة التعليم ومعالجة التشوه البصري في المدارس، وتحسين المظهر العام وتحويل الساحات والأفنية المدرسية لأماكن جاذبة ومسطحات خضراء تنسجم مع مبادرة السعودية الخضراء لنقل البيئة المدرسية لبيئة عصرية ملائمة لكل مرحلة عمرية.