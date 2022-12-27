"أمانة الطائف" تطلق "خدمات المتجر البلدي" لعملائها عبر "بلدي"

ضمن مسيرة الارتقاء بجودة الخدمات البلدية، أعلنت أمانة الطائف إطلاق خدمات المتجر البلدي عبر تطبيق بلدي، حيث سيجمع مزودي خدمات المدن من المكاتب الهندسية وغيرهم من مقدمي الخدمات البلدية بطالبي الخدمات من عملاء القطاع البلدي، بهدف تعزيز مبدأ الموثوقية من خلال إتاحة الاطلاع على تجارب المستفيدين السابقين لمقدمي الخدمات، وآرائهم حول مستوى الخدمة مع تقييم المنشأة المنفذة لها، إضافة إلى إمكانية استعراض أسعار خدمات مقدميها مما يوفر على المستفيدين الوقت والجهد وتقدم التوصية من خلال الخيارات المتاحة.

ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص الأمانة على المساهمة في رفع مستوى جودة حياة الفرد في المدن والمحافظات التابعة لها.