"إخاء" تختتم مشاركتها في معرض سيتي سكيب 2025 بتكريم وتفاعل واسع

اختتمت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2025، بعد سلسلة من الزيارات والاستضافات التعريفية لمشاريعها ومبادراتها، خاصة برامج تملّك الإسكانات لمستفيديها.
وشهدت المشاركة تفاعلًا مميزًا مع رجال الأعمال، والمطورين العقاريين، ومُلّاك الشركات، والمهتمين بقطاع العقار. وفي لحظات تعبّر عن فخر المؤسسة بأبنائها وتلهمها لمواصلة صناعة الأثر، تُوِّجت المشاركة بتكريم من الشركة المنظمة، إضافة إلى اصطحاب فريق “إخاء” في جولة على مواقع عمل الأبناء داخل المعرض؛ حيث يعملون كمنظمين ومشرفين ومديري مناطق.
وتؤكد هذه المشاركة حرص المؤسسة على دمج أبنائها في الفعاليات الوطنية والعامة، بما يسهم في تطوير قدراتهم، وتعزيز مهاراتهم، وتأهيلهم لمستقبل واعد يُحقق تمكينهم في مختلف مجالات الحياة.