"الغامدى" يشهد احتفالية مدارس البنات بـ"يوم التأسيس" بالطائف

وأشار "الغامدي" إلى أن الدور التربوي في يوم التأسيس سوف يكون فعالًا بتنفيذ البرامج والفعاليات للتعريف بأهمية المناسبة ومشاركة الطلاب والطالبات في هذه الفعاليات للاستشعار بالعمق التاريخي، وترسيخ الذكرى المجيدة في نفوسهم، مؤكّدًا أهمية شرح معاني الهوية البصرية لهذه المناسبة الغالية على قلوب الطلبة، وأيضًا ما تحمله من معانٍ جوهرية وتاريخية متنوعة مرتبطة بأمجاد وبطولة وعراقة الدولة السعودية، وتعزيزًا للقيم التي تمثل الثقافة السعودية والمبادئ التي أُسست الدولة عليها.