"الغامدى" يشهد احتفالية مدارس البنات بـ"يوم التأسيس" بالطائف

شهد مديرُ عام التعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اليوم؛ احتفاليةَ مدارس البنات ومدارس الطفولة المبكرة، بيوم التأسيس، تحت شعار "يوم بدينا"، بمشاركة طلابية متميزة بمجموعة من مدارس البنات، باستضافة مدرسة قيس بن عاصم للطفولة المبكرة.
وقال "الغامدي": "إن هذه المناسبة فرصة لاستذكار يوم التأسيس على يد الإمام محمد بن سعود منذ أكثر من ثلاثة قرون؛ فقد مثلت التلاحم والترابط الوثيق بين المواطنين وقادتهم، وأثر تأسيس الدولة السعودية بتحقيق الوحدة والأمن والاستقرار، ونفخر باستمرارية البناء والتوحيد والتنمية في المجالات كافة.
وأشار "الغامدي" إلى أن الدور التربوي في يوم التأسيس سوف يكون فعالًا بتنفيذ البرامج والفعاليات للتعريف بأهمية المناسبة ومشاركة الطلاب والطالبات في هذه الفعاليات للاستشعار بالعمق التاريخي، وترسيخ الذكرى المجيدة في نفوسهم، مؤكّدًا أهمية شرح معاني الهوية البصرية لهذه المناسبة الغالية على قلوب الطلبة، وأيضًا ما تحمله من معانٍ جوهرية وتاريخية متنوعة مرتبطة بأمجاد وبطولة وعراقة الدولة السعودية، وتعزيزًا للقيم التي تمثل الثقافة السعودية والمبادئ التي أُسست الدولة عليها.
وأشاد بجهود الشؤون التعليمية، إدارة أداء التعليم قسم النشاط وجميع منسوبيه من البنين والبنات، ومثمّنًا جهود المدارس ومديراتها ورائدات النشاط، وقدم شكره لجميع الطالبات على تفاعلهم في هذه المناسبة الوطنية.
وتجول "الغامدي" على فعاليات المعرض المصاحب للفعالية، والذي أقيم في قاعة متضمّنًا ألعابًا شعبية، وعروضًا مرئية، وسردًا لتاريخ هذا الوطن الممتدّ لأكثر من ثلاثة قرون، بالإضافة إلى عرض لأهم الأكلات الشعبية في مناطق ومدن المملكة، بالإضافة إلى حرف يوم بدينا والفنون التشكيلية.
وتفاعل "الغامدي" مع أبنائه الطلاب والطالبات من خلال البرامج المعدة للاحتفاء بيوم التأسيس؛ ومنها: المرسم الحر واللقاءات الخاصة والمحاضرات عن تاريخ وتأسيس المملكة العربية السعودية.
يأتي ذلك وفق خطة الإدارة المعدة للاحتفاء بالمناسبة من خلال عدة برامج وفعاليات؛ حيث تم تسخير الإذاعة الصباحية للحديث عن مناسبة يوم التأسيس، والحديث عن المناسبة وتاريخ المملكة، وعددٍ من الفعاليات والبرامج الأخرى المنوعة.
وكانت قد بدأت الفعاليات وبرامج الاحتفاء في جميع مدارس "تعليم الطائف"، الأحد الماضي، وتستمرّ حتى الخميس المقبل، وسط بهجة وفرح الطلاب والطالبات؛ اعتزازًا وفخرًا بهذه الذكرى الغالية.