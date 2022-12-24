"مجمع الملك عبدالله الطبي" يُحقق المركز الثالث على مستوى وزارة الصحة

حقق مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة المركز الثالث على مستوى وزارة الصحة عن فئة المستشفيات أكثر من 300 سرير في برنامج وازن لعام 2022م، وتكريمه ضمن المستشفيات المتميزة لعام 2022م، على ما قام به من جهود وما قدمه من دعم البرامج الصحية وإحرازه نتائج مميزة في مؤشرات برنامج وازن خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022م.