"مجمع الملك عبدالله الطبي" يُحقق المركز الثالث على مستوى وزارة الصحة

حقق مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة المركز الثالث على مستوى وزارة الصحة عن فئة المستشفيات أكثر من 300 سرير في برنامج وازن لعام 2022م، وتكريمه ضمن المستشفيات المتميزة لعام 2022م، على ما قام به من جهود وما قدمه من دعم البرامج الصحية وإحرازه نتائج مميزة في مؤشرات برنامج وازن خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022م.
جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى وازن الثالث تحت عنوان "وازن برؤية مشتركة نحو تحقيق إستراتيجية التميز والإبداع" الذي أُقيم في مدينة بريدة بمنطقة القصيم واستضافة التجمع الصحي، بالتعاون والتنسيق مع وكالة وزارة الصحة للخدمات العلاجية.
ويعد برنامج "وازن" هو أحد برامج قياس المُؤشرات الإستراتيجية للمستشفيات بوزارة الصحة، والذي انطلق في عام 2019م، بهدف تجويد ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة والوصول إلى نسب عالية في أداء المنشآت الصحية وبناء مجتمع حيوي.
كما يعمل البرنامج على استدامة الخدمات الصحية، والتغلب على نطاق الضعف ودعم الاستمرارية في نقاط القوة، ومنح فرصة للمقارنات المرجعية ومعرفة مستوى التقدم، إضافة إلى تبني التجارب الناجحة من المستشفيات والتعميم بها.
يُذكر أنه تم بناء برنامج وازن كأحد البرامج المعتمدة بوكالة الوزارة للخدمات العلاجية بهدف تقييم أداء المستشفيات والعمل على التحسين المستمر لها على كل المستويات لمعرفة نسبة إنجاز وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لقطاع الصحة المنطلقة من رؤية المملكة 2030.