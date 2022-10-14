شاهد.. انطلاقة "الملتقى الأول لتعزيز الصحة النفسية" بجامعة شقراء

نظّمت مجموعة تعزيز الصحة النفسية بجامعة شقراء، الملتقى الأول لتعزيز الصحة النفسية، برعاية رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، وذلك بمسرح الكلية التطبيقية بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة وعدد من الطلاب والطالبات من مختلف التخصصات، وجمع من قيادات المجتمع المحلي من مختلف القطاعات.
وشهد الملتقى تدشين عيادة الجامعة الافتراضية لتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية، والتي تهدف لتقديم هذه الخدمات لطلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري وأفراد المجتمع المحلي، إضافةً إلى عقد جلسة حوارية لتسليط الضوء على مجالات تعزيز الصحة النفسية أكاديميًا وشرعيًا.
وتخلل الملتقى كلمة لرئيس الجامعة، عبر خلالها عن سعادته بما قُدم من عمل وجهد لتنظيم هذا الملتقى، والذي أظهر تكاملًا بين مختلف الإدارات بالجامعة للوصول إلى عمل مميز يتوافق مع خطط الجامعة الاستراتيجية وأهدافها المنشودة، مشيدًا بمبادرة مجموعة الصحة النفسية لإنشاء العيادة الافتراضية التي صاحبها عمل دؤوب ومتكامل من مختلف التخصصات المتوافقة مع مستهدفات العيادة.
وأضاف: "تسعد الجامعة بتفعيل دورها في المشاركة المجتمعية مع مختلف القطاعات بالمحافظات داخل نطاق الجامعة الأكاديمي وهو الأمر الذي رسمته الجامعة في خطتها الاستراتيجية للوصول إلى مجتمع حيوي، ولعل هذا ما تسعى له الجامعة مع خلال تفعيل العيادة الافتراضية في نطاق أوسع لخدمة أفراد المجتمع المحلي".
وتقوم مجموعة من الأكاديميين والأخصائيين في عدد من المجالات مثل علم النفس والإرشاد الاجتماعي والعلوم التربوية والتربية الخاصة، بتقديم الاستشارات للمستفيدين؛ بهدف المساهمة في نشر الوعي من خلال تفعيل عيادة افتراضية ذات أثر واسع المدى على الفئات المستهدفة من طلاب وطالبات الجامعة والكادر الأكاديمي والإداري، وصولًا لأفراد المجتمع المحلي وذوي الإعاقة وأبناء شهداء الواجب.
وتضمّنت الفعاليات افتتاح المعرض المصاحب لأعمال الملتقى، والذي احتوى على مشاركات كليات الجامعة في مجال تعزيز الصحة النفسية للطلاب والطالبات، والتي اشتملت على عدد من المبادرات في مجال الصحة العامة وأثرها على تعزيز الصحة النفسية للفرد، كما تم عرض بعض من الممارسات الصحية التي تعنى بتحسين الصحة النفسية وتعزيز مجالات جودة الحياة للفرد.