شاهد.. انطلاقة "الملتقى الأول لتعزيز الصحة النفسية" بجامعة شقراء

وتخلل الملتقى كلمة لرئيس الجامعة، عبر خلالها عن سعادته بما قُدم من عمل وجهد لتنظيم هذا الملتقى، والذي أظهر تكاملًا بين مختلف الإدارات بالجامعة للوصول إلى عمل مميز يتوافق مع خطط الجامعة الاستراتيجية وأهدافها المنشودة، مشيدًا بمبادرة مجموعة الصحة النفسية لإنشاء العيادة الافتراضية التي صاحبها عمل دؤوب ومتكامل من مختلف التخصصات المتوافقة مع مستهدفات العيادة.