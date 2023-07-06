كشافة "تنمية الأفلاج" تحصد 13 جائزة بمعسكر عرفات

كما فازت الكشافة في إنتاج العروض المرئية وغيرها من الجوائز المتقدمة التي كانت محل إشادة وثناء من المسؤولين لتميزها في الجوانب الاجتماعية والخدمات التطوعية في خدمة ضيوف الرحمن .