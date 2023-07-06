كشافة "تنمية الأفلاج" تحصد 13 جائزة بمعسكر عرفات

شاركت الفرق الكشفية بجمعية التنمية الأهلية بالأفلاج بفرقتيها الجوالة والمتقدم في معسكرات الخدمة العامة لخدمة حجاج بيت الله الحرام لعام 1444 وحصدت العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة.
ولقيت مشاركة "تنمية الأفلاج" بفرقتي الجوالة والمتقدم الثناء من المسؤولين وحصدت أكثر من ١٣ جائزة في معسكر عرفات الكشفي ما بين جوائز جماعية وجوائز فردية تضمنت التميز في المسح والإرشاد والزيارة الصباحية والمبادرات ونجوم المعسكر والرايات.
كما فازت الكشافة في إنتاج العروض المرئية وغيرها من الجوائز المتقدمة التي كانت محل إشادة وثناء من المسؤولين لتميزها في الجوانب الاجتماعية والخدمات التطوعية في خدمة ضيوف الرحمن .