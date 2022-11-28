"تركي بن محمد بن فهد" يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية "بناء" لرعاية الأيتام

وفي ختام الاجتماع رفع المدير العام للجمعية عبدالله الخالدي الشكر والتقدير للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ولبقية أعضاء مجلس الإدارة، على الدعم والمتابعة، اللذين كان لهما الأثر البالغ -بعد توفيق الله- في تميُّز الجمعية، وتقديمها خدمات ذات جودة عالية، وخصوصًا في الجانبَيْن التعليمي والتنموي، من خلال البرامج التعليمية والمنح الدراسية والتأمين الطبي.. وغيرها، إضافة إلى تحقيق حلم الأيتام في شراء وتملُّك الوحدات السكنية؛ إذ إن الجمعية بتوجيهات ودعم "تركي بن محمد"، وأعضاء مجلس الإدارة والداعمين، تمكنت خلال هذا العام ٢٠٢٢م من تمليك أكثر من ٢٥٠ أسرة أيتام عددًا من الوحدات السكنية الجديدة والمؤثثة، بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان ومؤسسة سكن الأهلية؛ وهذا يساهم في رفع نسبة تملُّك المواطنين المساكن. ‫