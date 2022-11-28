"تركي بن محمد بن فهد" يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية "بناء" لرعاية الأيتام

رأس الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، اجتماع مجلس إدارة الجمعية الـ46، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.
وفي بداية الاجتماع نوَّه الأمير بالدعم والتمكين اللذين يوليهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- للعمل الإنساني، ولمنظمات القطاع غير الربحي، الذي يُعدُّ إحدى ركائز رؤية السعودية 2030 التي أسست لعمل المنظمات غير الربحية، ودعمتها، حتى وصلت لما نراه حاليًا في السعودية بشكل عام، وفي جمعية بناء بشكل خاص.
كما جرى استعراض جدول الأعمال؛ إذ ناقش المجلس في اجتماعه الخطة التشغيلية لعام 2023، التي تشتمل على مبادرات لرعاية وتمكين الأيتام في عدد من المجالات، وخطة حملة "ادخر لآخرتك" لعام 2023 استمرارًا لنجاح الحملة في الأعوام السابقة.
واطلع المجلس على الموازنة التقديرية لعام 2023، التي تضمنت تقريرًا، يُبيِّن إجمالي مصروفات الخدمات والبرامج الأسرية بمبلغ 66 مليون ريال. وكذلك اطلع على تقرير الأداء التشغيلي للفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر 2022، الذي اشتمل على أبرز إنجازات فريق عمل الجمعية خلال الفترة، وملخص تقييم الأداء، وبحث مشروع الخطة الاستراتيجية الثالثة.
ووافق المجلس على اتفاقية التعاون الموقَّعة مع أمانة المنطقة الشرقية، كما وافق على مذكرة التفاهم مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، التي تهدف إلى تمكين الأُسر، والمساعدة في إيصالهم للاكتفاء والاعتماد على النفس.
وأشاد المجلس بصدور ترخيص الجمعية للعمل في الخارج من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ إذ سيضيف هذا الترخيص بُعدًا نوعيًّا جديدًا في مستوى الخدمات التي تقدمها الجمعية. وتُعتبر جمعية بناء أول جمعية أيتام سعودية تحصل على هذا الترخيص.
وفي ختام الاجتماع رفع المدير العام للجمعية عبدالله الخالدي الشكر والتقدير للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ولبقية أعضاء مجلس الإدارة، على الدعم والمتابعة، اللذين كان لهما الأثر البالغ -بعد توفيق الله- في تميُّز الجمعية، وتقديمها خدمات ذات جودة عالية، وخصوصًا في الجانبَيْن التعليمي والتنموي، من خلال البرامج التعليمية والمنح الدراسية والتأمين الطبي.. وغيرها، إضافة إلى تحقيق حلم الأيتام في شراء وتملُّك الوحدات السكنية؛ إذ إن الجمعية بتوجيهات ودعم "تركي بن محمد"، وأعضاء مجلس الإدارة والداعمين، تمكنت خلال هذا العام ٢٠٢٢م من تمليك أكثر من ٢٥٠ أسرة أيتام عددًا من الوحدات السكنية الجديدة والمؤثثة، بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان ومؤسسة سكن الأهلية؛ وهذا يساهم في رفع نسبة تملُّك المواطنين المساكن.