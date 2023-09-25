عبر تشكيلات معبّرة ومشاعر صادقة وألوان مبهجة.. يوم أخضر بـ"تعليم المخواة"

طغت مظاهر الفخر والبهجة على احتفالات مدارس "تعليم المخواة"، بمناسبة اليوم الوطني الـ93، عبر تشكيلات وطنية معبّرة ومشاعر وطنية صادقة، وألوان مبهجة صنعت صباحاً أخضر، حيث جاءت الفعاليات متنوعة غلب عليها اللون الأخضر.
وبعودة منسوبي مدارس المخواة اليوم إلى مدارسهم، حيث بدؤوا يومهم الدراسي بترديد النشيد الوطني ثم انهمر شلال الفرح الذي جسدته الكلمات المعبرة واللوحات الإنشادية والتشكيلات الرياضية التي أبهرت الجميع، حيث شكل طلاب المدارس بأجسادهم شعارات نحلم ونحقق والرقم 93 وشعار KSA والتي تداولها رواد مواقع التواصل بكثافة.
وتواصل أكثر من 390 مدرسة احتفالاتها بهدف تعزيز مشاعر الولاء والانتماء لدى منسوبي التعليم، فيما تواصل الحملة الإعلامية للإعلام والاتصال فعالياتها بهدف نشر الرسالة الاتصالية لهذه المناسبة العزيزة، والتي تشهد تفاعلاً منقطع النظير.
ورفع مدير التعليم بالمخواة علي الجالوق التهنئة بهذه المناسبة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مشيداً بما تحقق من إنجازات هائلة للوطن حتى تحول إلى أعظم قصة نجاح في القرن الـ 21.
وأكد أن المدارس ستواصل احتفالاتها بالمناسبة بما يعكس حجم مكانة القيادة والوطن في نفوس الأبناء.
وأضاف: ستقيم إدارة التعليم احتفالاً بالمناسبة بالتعاون مع نادي المخواة الرياضي يتخلله عروض رياضية وتشكيلات متنوعة فضلاً عن إقامة نهائي بطولة نحلم ونحقق على كأس اليوم الوطني.
وأوضح: ستقيم مدارس مكتب قلوة حفلها الختامي بمدرسة عثمان بن عفان، وسيتخلله عديد الفعاليات الفنية والرياضية والندوات الحوارية والبرامج الثقافية، فيما تحتفل مدارس الإشراف التربوي بالمخواة بإقامة حفل مماثل ويرعى تلك الفعاليات المحافظون.
وبيَّن أن حفل الإدارة الختامي سيقام بمقر الإدارة الرئيس، صباح الخميس 13 ربيع الأول 1445 هـ بمقر مسرح الإدارة.