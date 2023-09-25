عبر تشكيلات معبّرة ومشاعر صادقة وألوان مبهجة.. يوم أخضر بـ"تعليم المخواة"

وبعودة منسوبي مدارس المخواة اليوم إلى مدارسهم، حيث بدؤوا يومهم الدراسي بترديد النشيد الوطني ثم انهمر شلال الفرح الذي جسدته الكلمات المعبرة واللوحات الإنشادية والتشكيلات الرياضية التي أبهرت الجميع، حيث شكل طلاب المدارس بأجسادهم شعارات نحلم ونحقق والرقم 93 وشعار KSA والتي تداولها رواد مواقع التواصل بكثافة.