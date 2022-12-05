اليوم العالمي للتطوع.. إحياء للقيم الإنسانية النبيلة بدعم كامل من القيادة السعودية

أكدت الندوة العالمية للشباب الإسلامي أن الاحتفال باليوم العالمي للتطوع في الخامس من ديسمبر من كل عام هو إحياء للقيم الإنسانية النبيلة التي يحتاج إليها العالم، وتتوافق مع تعاليم الإسلام السمحة التي عززت مكانة التطوع في الحياة، وهو ما أدركته المملكة العربية السعودية وحكومتها الرشيدة؛ فسارعت إلى الالتزام به عبر مسيرتها الإنسانية الطويلة، وكان تشديدها عليه في رؤيتها الواعدة 2030 بوصفه أحد أهم أسس النهضة وبناء المجتمع، وتشجيعها ودعمها لمؤسساته العاملة التي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف الأوطان.