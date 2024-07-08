مبادرة "كسوة فرح".. سوق ملابس خيري ومجاني لدعم الأسر محدودة الدخل بتيماء

أقامت جمعية كسوة فرح بالتعاون مع جمعية التنمية الأهلية بمحافظة تيماء مبادرة، تُمثِّل نموذجًا نوعيًّا للتعاون المجتمعي والعمل الخيري الفعال، تُصنف الأولى من نوعها على مستوى السعودية، وتهدف إلى دعم الأُسر ذات الدخل المحدود في المحافظة، من خلال تنظيم معرض كسوة فرح، الذي يعد بطريقة معينة؛ ليكون مشابهًا للبازار أو السوق الخيري؛ ما يمكِّن المستفيد من خوض تجربة التسوق كاملة بشكل مجاني. وقد تكللت التجربة بالنجاح بعد أن أقيم المعرض في المركز الحضاري التابع لبلدية تيماء.
وفي التفاصيل، تم إعداد وتنظيم المعرض من قِبل فريق عمل جمعية كسوة فرح، بالتعاون مع أكثر من 30 متطوعًا ومتطوعة من محافظة تيماء؛ لتجهيز المعرض ليتيح للأسر المستهدفة وقتًا كافيًا لاختيار واستلام ما يناسبها من المعروضات.
واستغرق العمل على إعداد المعرض وتجهيزه يومين، واعتمدت المبادرة على بيانات جمعيتَي البر بمحافظة تيماء ومركز الجهراء، وتم استقبال الأسر على مدى 4 أيام بناء على مواعيد محددة، تم إرسالها على أرقام الهواتف المسجلة لدى الجمعيتَين.
وشمل المعرض أقسامًا رئيسية عدة، منها قسم المواليد والأطفال حتى عمر عشر سنوات، وتضمَّن الألعاب والملابس، والقسم النسائي الذي وفَّر ملابس متنوعة، والقسم الرجالي المتخصص في الملابس الرجالية.
وتضمَّن المعرض قسم الأحذية الذي احتوى على مجموعة متنوعة من الأحذية، وقسم الحقائب الذي عرض مختلف أنواع الحقائب، وقسم الإكسسوارات الذي قدم تشكيلة من الإكسسوارات، وقسم الكماليات الذي شمل العديد من الاحتياجات المنزلية والكمالية.
وقد حصل المعرض على رضا المستفيدين بناء على النماذج المخصصة لقياس رضا المستفيد، والمعدة من قِبل جمعية البر بالمحافظة.
وقام فريق جمعية كسوة فرح القادم من الرياض بتدريب وتأهيل فريق العمل الذي تم التعاون معه من متطوعي المحافظة ومتطوعاتها؛ للقيام بمهام استقبال الأُسر وتوجيهها داخل المعرض وخارجه، ولاعتماد فريق عمل تطوعي خاص بمحافظة تيماء على دراية بآلية العمل على هذا النموذج؛ ما يخلق فرص استدامة لإقامة المعرض مستقبلاً على أيادي أبناء المحافظة؛ بما يضمن أثرًا مستدامًا لفكرة مبتكرة، يتبناها أهل المحافظة، ويطورونها بما يتناسب مع منطقتهم سعيًا لأثر باقٍ، وفرحة ممتدة.