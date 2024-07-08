مبادرة "كسوة فرح".. سوق ملابس خيري ومجاني لدعم الأسر محدودة الدخل بتيماء

أقامت جمعية كسوة فرح بالتعاون مع جمعية التنمية الأهلية بمحافظة تيماء مبادرة، تُمثِّل نموذجًا نوعيًّا للتعاون المجتمعي والعمل الخيري الفعال، تُصنف الأولى من نوعها على مستوى السعودية، وتهدف إلى دعم الأُسر ذات الدخل المحدود في المحافظة، من خلال تنظيم معرض كسوة فرح، الذي يعد بطريقة معينة؛ ليكون مشابهًا للبازار أو السوق الخيري؛ ما يمكِّن المستفيد من خوض تجربة التسوق كاملة بشكل مجاني. وقد تكللت التجربة بالنجاح بعد أن أقيم المعرض في المركز الحضاري التابع لبلدية تيماء.