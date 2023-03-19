حملة توعوية … أمانة الطائف تُشرك طلاب المدارس والمتطوعين في أعمال تحسين المشهد الحضري بالهدا

وعملت الأمانة مع إدارة التعليم على دعم الأنشطة اللاصفية بالمدارس من خلال توجيه الطلاب ومساعدتهم على كشف قدراتهم وميولهم والعمل على تنميتها وتحسينها، وتنمية المهارات والاتجاهات السلوكية السليمة للطلاب والقيم، وتنمية الاعتماد على النفس، وإكساب الطلاب القدرة على الملاحظة والمقارنة والعمل والمثابرة من خلال ممارسة الأنشطة المختلفة في المدارس وخارجها.