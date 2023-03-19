حملة توعوية … أمانة الطائف تُشرك طلاب المدارس والمتطوعين في أعمال تحسين المشهد الحضري بالهدا

نفذت أمانة محافظة الطائف حملة توعوية لإزالة التشوهات البصرية والكتابات العشوائية من الأسوار الخارجية ومنشآت ثانوية الهدا، ومتوسطة النعمان بن مالك.
جاء ذلك خلال إدارة المشاركة المجتمعية بالأمانة بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم، ومشاركة الطلاب والمتطوعين من منسوبي المجمع، كما شارك في الحملة عمال النظافة وفرق الصيانة والتشغيل بالأمانة، ضمن برنامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع وزارة التعليم لتحقيق مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوه البصري، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وعملت الأمانة مع إدارة التعليم على دعم الأنشطة اللاصفية بالمدارس من خلال توجيه الطلاب ومساعدتهم على كشف قدراتهم وميولهم والعمل على تنميتها وتحسينها، وتنمية المهارات والاتجاهات السلوكية السليمة للطلاب والقيم، وتنمية الاعتماد على النفس، وإكساب الطلاب القدرة على الملاحظة والمقارنة والعمل والمثابرة من خلال ممارسة الأنشطة المختلفة في المدارس وخارجها.
وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فهيد الدوسري أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز العمل التطوعي في المجتمع، وتأكيد أهمية رصد مظاهر التشوه البصري في الشوارع وداخل الأحياء السكنية، لتسهيل معالجتها والارتقاء بالمظهر العام لهذه المواقع بمشاركة مجتمعية فاعلة.
وشملت الأعمال المنفذة بالمجمع خلال الحملة طمس الكتابات العشوائية وإعادة طلاء الجدران، حيث لقيت الحملة مشاركة فاعلة من الطلاب والمتطوعين الذين أسهموا في طلاء جدران المدارس، وإزالة الكتابات والرسوم العشوائية التي رصدت بالجدران الخارجية والأسوار، وأيضاً نظافة محيط المجمع التعليمي.
بدورها أكدت إدارة المشاركة المجتمعية بالأمانة أهمية مثل هذه الحملات للمحافظة على مكتسبات التنمية، منوهة بأنها حققت خلال الفترة الماضية قفزات نوعية في تثقيف المواطنين والمقيمين والطلاب في نطاق خدمات 11 بلدية فرعية ومكتبًا للخدمات البلدية، بمشاركة المتطوعين والمتطوعات، بهدف تعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية.