كلية الحاسبات وتقنية المعلومات برابغ تستقبل وفدًا أكاديميًا من 12 جامعة إندونيسية

استقبلت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثَّلةً في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات برابغ، وفدًا أكاديميًا من اثنتي عشرة جامعة إندونيسية، وذلك في إطار زيارة علمية هدفت إلى بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتحول الرقمي.