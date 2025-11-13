كلية الحاسبات وتقنية المعلومات برابغ تستقبل وفدًا أكاديميًا من 12 جامعة إندونيسية

استقبلت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثَّلةً في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات برابغ، وفدًا أكاديميًا من اثنتي عشرة جامعة إندونيسية، وذلك في إطار زيارة علمية هدفت إلى بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتحول الرقمي.
وخلال اللقاء، استعرضت الكلية برامجها الأكاديمية والبحثية المتقدمة، بما في ذلك مشروعات معمل الضوء (Light Lab) التي تُعدّ إحدى أبرز مبادرات الكلية في مجالات الحوسبة الإنسانية وتقنيات الواقع الافتراضي وتحليل المشاعر، إضافةً إلى استعراض آفاق بحثية مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.
كما شهدت الزيارة مناقشة فرص التبادل الطلابي والأكاديمي، وفتح قنوات تعاون في المشروعات البحثية المشتركة بين الجامعات الإندونيسية والكلية، بما يعزز الارتقاء بالمخرجات التعليمية والبحثية، ويواكب التطورات العالمية المتسارعة في قطاع التقنية.
وأكد وكيل الكلية للشؤون التعليمية الدكتور فيصل بن عوض بن زقر أن هذه الزيارة تعكس رؤية الكلية في بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية دولية رائدة، مشيرًا إلى أن الانفتاح على التجارب العالمية يسهم في تطوير الممارسات التعليمية ورفع مستوى المهارات الرقمية لدى طلبة الكلية.
وقال: "نحن ملتزمون بتوفير بيئة تعليمية مبتكرة تعزز التميز الأكاديمي، وتفتح آفاقًا واسعة أمام طلابنا وأعضاء هيئة التدريس للتفاعل مع أحدث التوجهات العالمية في التقنية والذكاء الاصطناعي."
ومن جانبه، أوضح عميد الكلية الدكتور أنس بن وليد أبو الفرج أن هذه الزيارة تأتي امتدادًا لجهود الكلية في تعزيز حضورها الدولي، وتأكيد دورها في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر خلق جسور تعاون مع الجامعات العالمية.
وقال: "تسعى الكلية إلى أن تكون مركزًا بحثيًا وتعليميًا رائدًا في المنطقة، ونرى في هذه الشراكات الدولية فرصة لبناء مشاريع نوعية مشتركة تُسهم في تطوير المعرفة وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التقنية."
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من المبادرات التي تقودها الكلية لتوسيع شبكة تعاونها الدولي، بما يعكس التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار وتطوير القدرات البشرية، وتعزيز دور الجامعات السعودية في المشهد التقني العالمي.