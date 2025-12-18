في يومها العالمي.. "الندوة العالمية": المملكة سخّرت إمكانات هائلة لدعم حضور اللغة العربية دوليًا

ويأتي ذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، حيث أوضحت الندوة أن العناية الكبيرة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، للغة العربية تجاوزت حدودها الجغرافية لتصل إلى شتى بقاع الأرض.