"المفتي العام" يستقبل مدير التعليم ومساعديه بمقر رئاسة الإفتاء بالطائف

استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف مدير عام تعليم الطائف، ومحمد عامر النفيعي مساعد المدير العام للشؤون المدرسية، وعبدالعزيز الحارثي، ومساعد المدير العام للخدمات المساندة، وناصر الشهري مستشار المدير العام، وعواض الخديدي مدير إدارة العلاقات والإعلام الذين قدموا للسلام على سماحته.