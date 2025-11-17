برعاية الراجحي.. "إخاء" تحتفل بإنجازاتها وتكرّم داعميها ومتفوقيها لعام 2025

وقدّمت المؤسسة خلال الحفل عرضًا لأبرز بياناتها، مشيرة إلى أن نسبة الالتحاق ببرامج التمكين والتوظيف تجاوزت 92%، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات النوعية في مجالات الإسكان، والتعليم العالي والابتعاث، وريادة الأعمال، دعمًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.