برعاية الراجحي.. "إخاء" تحتفل بإنجازاتها وتكرّم داعميها ومتفوقيها لعام 2025

برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، نظّمت المؤسسة حفلها السنوي لعام 2025م، وذلك في فندق الهيلتون بمدينة الرياض، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين، وممثلي القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
وشهد الحفل تكريم الشركاء والداعمين الذين أسهموا في دعم برامج المؤسسة، إلى جانب تكريم المستفيدين المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات، واستعراض أبرز منجزات "إخاء" خلال العام الجاري.
وقدّمت المؤسسة خلال الحفل عرضًا لأبرز بياناتها، مشيرة إلى أن نسبة الالتحاق ببرامج التمكين والتوظيف تجاوزت 92%، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات النوعية في مجالات الإسكان، والتعليم العالي والابتعاث، وريادة الأعمال، دعمًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد معالي الوزير الراجحي في كلمته أن هذه الإنجازات تأتي ثمرة لدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – وتكامل الجهود بين مختلف القطاعات، مثمنًا دور الشركاء في تمكين الأيتام وإعدادهم لمستقبل مشرق.
يُذكر أن مؤسسة "إخاء" تواصل تنفيذ برامجها التنموية والاجتماعية، لرفع جودة حياة المستفيدين وتعزيز مشاركتهم في التنمية الوطنية، من خلال مبادرات مبتكرة تعكس التزامها بتحقيق تطلعات رؤية 2030.