بلدية بيشة تنهي سفلتة 100 ألف متر مربع في 8 مواقع بالمحافظة

أنهت بلدية بيشة، أعمال سفلتة عدد من طرق وشوارع المحافظة، بما يصل إلى 100 ألف متر مربع في ثمانية مواقع، ضمن خططها وجهودها المستمرة لإعادة وتطوير وتأهيل الطرق.
وقال رئيس بلدية بيشة بندر الطلحية: إن البلدية تواصل أعمالها في سفلتة الشوارع الرئيسية، وداخل الأحياء السكنية.
وكذلك إعادة سفلتة بعض الشوارع، وفق أعلى المعايير والجودة في إطار جهودها؛ للحفاظ على شبكة الطرق وتحسينها ورفع كفاءتها وتحقيق رضا مستخدميها.
وأضاف "الطلحية"، أن أعمال السفلتة بدأت الشهر الماضي، وهي مستمرة خلال الفترات المقبلة، وتندرج ضمن خطة البلدية في أنحاء المحافظة.
ولفت إلى أن الأعمال شملت "الدحو" و"الحريرة" ومخطط 81، ومخطط 82، ومخطط الحزامي، ومخطط الطاحسي، وطريق الإمام محمد عبدالوهاب والديلمي.
وأكد "الطلحية"، أن البلدية تعمل على تحسين وتطوير شبكة الطرق وتغطية الكثير من المواقع، داخل المحافظة بكفاءة عالية، وتوفير السلامة والأمان لمستخدميها، وتقديم أفضل الخدمات البلدية والتنموية.