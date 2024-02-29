بلدية بيشة تنهي سفلتة 100 ألف متر مربع في 8 مواقع بالمحافظة

أنهت بلدية بيشة، أعمال سفلتة عدد من طرق وشوارع المحافظة، بما يصل إلى 100 ألف متر مربع في ثمانية مواقع، ضمن خططها وجهودها المستمرة لإعادة وتطوير وتأهيل الطرق.