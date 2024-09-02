نائب أمير الشرقية يثمن دور وزارة البيئة والمياه في دعم إنتاج المزارعين بالمنطقة

نوّه الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بالدور الذي تقوم به وزارة البيئة والمياه والزراعة, لدعم كل ما يخدم البيئة ومعالجة التحديات التي قد تواجهها، وتطوير خدمات المستفيدين، ودعم المنتجات الزراعية التي لها أثر اقتصادي وترفع الناتج المحلي من الغذاء بالمملكة، إضافة إلى تطور خدمات الوزارة الإلكترونية التي سهلت على المستفيدين والمواطنين، وفق عمل تكاملي مع الجهات ذات العلاقة، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة – رعاها الله - لهذا القطاع.