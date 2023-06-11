70 متدربًا ومتدربة يشاركون في دورة "الأمن السيبراني" بحفر الباطن

وتطرّق "الشمري" لأبرز المكتسبات، منوهًا إلى أن النموذج السعودي في الأمن السيبراني بات اليوم أنموذجًا ناجحًا ورائدًا يُعترف به دوليًّا، وهو ما وضع المملكة في مراتب متقدّمة في عدد من المؤشرات الدولية؛ إذ تبوّأت المرتبة الثانية عالميًّا في مؤشر الأمن السيبراني وفق تصنيف الأمم المتحدة.