70 متدربًا ومتدربة يشاركون في دورة "الأمن السيبراني" بحفر الباطن

شاركَ 70 متدربًا ومتدربة في دورة "الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي"، التي نظّمتها الغرفة التجارية بمحافظة حفر الباطن.
عُقدت الدورةُ بالتعاون مع إدارة خدمة المجتمع بجامعة حفر الباطن، وقدّمها أستاذ الأمن السيبراني في الجامعة الدكتور عبدالله بن رحيل الشمري.
وفي بداية الدورة التدريبية عَرّف الدكتور عبدالله الشمري بإنجازات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ودورهما في تعزيز الوعي.
وتطرّق "الشمري" لأبرز المكتسبات، منوهًا إلى أن النموذج السعودي في الأمن السيبراني بات اليوم أنموذجًا ناجحًا ورائدًا يُعترف به دوليًّا، وهو ما وضع المملكة في مراتب متقدّمة في عدد من المؤشرات الدولية؛ إذ تبوّأت المرتبة الثانية عالميًّا في مؤشر الأمن السيبراني وفق تصنيف الأمم المتحدة.
وكان المتدرّبون والمتدرّبات قد تعرّفوا خلال الدورة التدريبية على أهمية التقنية في عصرنا الحالي، وأخطارها وكيفية التعامل معها.
كما اكتسب المشاركون في الدورة المعارفَ والمهارات اللازمة في مجال أمن المعلومات؛ لحماية بياناتهم من خطر الجرائم المعلوماتية.