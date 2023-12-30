أمانة حائل ترفع جاهزيتها لمتابعة الحالة المطرية الغزيرة

وأوضح "آل علي" أن الأمانة تُنفِّذ حملة مكثفة لأعمال صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار في الطرق والشوارع، والتأكد من فاعلية أدائها، وتنظيف مخارج السيول، ضمن خطة الصيانة الوقائية المطبقة، إضافة إلى ترقيم جميع عبَّارات مجاري السيول، وإدراجها ضمن أعمال الصيانة، مع تكليف فريق عمل ميداني مُجهَّز بالمعدات والآليات في حالة تأهب للتدخل وقت الحاجة، ورصد تجمعات المياه، والتعامل معها.. مؤكدًا جاهزية تشغيل المضخات التي تتولى سحب وشفط المياه ضمن خطة الطوارئ.