أمانة حائل ترفع جاهزيتها لمتابعة الحالة المطرية الغزيرة

رفعت أمانة منطقة حائل، ممثلة بالإدارة العامة للطوارئ والأزمات، مستويات الجاهزية والتأكد من عمل الآليات والمعدات والتجهيزات؛ لمتابعة الحالة المطرية الغزيرة التي تشهدها المنطقة هذه الأيام.
وأكد مساعد أمين منطقة حائل لقطاع الإعلام، المهندس سعود آل، أن توجيهات أمين المنطقة، المهندس سلطان بن حامد الزايدي، مستمرة بتوجيه الفِرق كافة للاستعداد والتأهب استباقيًّا وأثناء هطول الأمطار، وهي متواصلة بهذا الشأن.
وأشار إلى أن منطقة حائل حظيت بتنفيذ العديد من مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، والعمل جارٍ حاليًا على تنفيذ مشروعات أخرى في أحياء متفرقة داخل المنطقة.
وأوضح "آل علي" أن الأمانة تُنفِّذ حملة مكثفة لأعمال صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار في الطرق والشوارع، والتأكد من فاعلية أدائها، وتنظيف مخارج السيول، ضمن خطة الصيانة الوقائية المطبقة، إضافة إلى ترقيم جميع عبَّارات مجاري السيول، وإدراجها ضمن أعمال الصيانة، مع تكليف فريق عمل ميداني مُجهَّز بالمعدات والآليات في حالة تأهب للتدخل وقت الحاجة، ورصد تجمعات المياه، والتعامل معها.. مؤكدًا جاهزية تشغيل المضخات التي تتولى سحب وشفط المياه ضمن خطة الطوارئ.