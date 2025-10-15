نيابةً عن محافظ الطائف.. "البقمي" يفتتح المؤتمر الدولي السابع لجراحة الأطفال

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، أطلق وكيل المحافظة مصلح بن عبدالله البقمي، فعاليات المؤتمر الدولي السابع للجمعية العلمية السعودية لجراحة الأطفال، وذلك برعاية تجمع الطائف الصحي، وبمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين.
وأوضح رئيس الجمعية العلمية السعودية لجراحة الأطفال، الدكتور مازن كردي، أن المؤتمر يأتي امتدادًا لجهود الجمعية في تطوير الكفاءات الطبية المتخصصة في جراحة الأطفال، ورفع جودة الرعاية الصحية المقدمة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي، الدكتور طلال المالكي، أن المؤتمر يُعد منصة علمية لتبادل الخبرات وتبنّي أحدث التقنيات الجراحية قليلة التدخل، مع التركيز على تحسين التعامل مع الحالات الطارئة لحديثي الولادة، وتعزيز العمل التكاملي بين الفرق الطبية متعددة التخصصات.
واختتمت فعاليات المؤتمر بتوقيع عدد من الشراكات المجتمعية، وتكريم المشاركين والمساهمين في إنجاح الحدث.