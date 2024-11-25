تعليم الطائف ينظم اللقاء الأول لمنسقي ومنسقات الأمن بالمدارس

وأكد اللقاء، على تشكيل لجنة الأمن والسلامة في المدرسة وفق الدليل الإجرائي وتوثيق اجتماعات هذه اللجنة، كما بين الاجتماع دراسة الوضع الحالي وتقييم المخاطر في المدرسة، وذلك من خلال استمارة تقييم السلامة المدرسية في نظام "نور"، وأيضاً التوعية بأهمية الأمن والسلامة المدرسية، وغرس مبادئ الوقاية لدى المعلمين والمعلمات والطلبة داخل المدارس وعلى المجتمع الخارجي من خلال الإذاعة المدرسية والأنشطة اللاصفية وعقد الندوات والمحاضرات وإقامة المعارض والورش والبرامج التدريبية.