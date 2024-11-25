تعليم الطائف ينظم اللقاء الأول لمنسقي ومنسقات الأمن بالمدارس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلةً في قسم الأمن والسلامة، اللقاء الأول لمنسقي ومنسقات الأمن والسلامة في المدارس عن بعد، وذلك برعاية المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد الغامدي.
وتضمن اللقاء عدداً من المحاور، اشتملت على الخطة الفصلية للأمن والسلامة وخطة الإخلاء الشهرية وطريقة رفع تقارير الأمن والسلامة.
وأكد اللقاء، على تشكيل لجنة الأمن والسلامة في المدرسة وفق الدليل الإجرائي وتوثيق اجتماعات هذه اللجنة، كما بين الاجتماع دراسة الوضع الحالي وتقييم المخاطر في المدرسة، وذلك من خلال استمارة تقييم السلامة المدرسية في نظام "نور"، وأيضاً التوعية بأهمية الأمن والسلامة المدرسية، وغرس مبادئ الوقاية لدى المعلمين والمعلمات والطلبة داخل المدارس وعلى المجتمع الخارجي من خلال الإذاعة المدرسية والأنشطة اللاصفية وعقد الندوات والمحاضرات وإقامة المعارض والورش والبرامج التدريبية.
كما اشتمل العرض، على الأهداف التفصيلية للخطة الفصلية لمنسقي ومنسقات الأمن والسلامة، حيث تضمن التفعيل دور الأمن والسلامة بالمدرسة وفق الدليل التنظيمي للمدارس وتحقيق بيئة مدرسية آمنة وصحية للمجتمع المدرسي، عن طريق التحسين المستمر لنظام الأمن والسلامة الفعال، ونشر الوعي وترسيخ مفهوم المسؤولية الشاملة للأمن والسلامة المدرسية، بالإضافة إلى التطبيق العملي للخطة الافتراضية للإخلاء والطوارئ وفق دليل عمليات الإخلاء في المنشآت التعليمية، وكذلك تقليل فرص وقوع الحوادث والخسائر البشرية والمادية في المدارس وتطبيق الأدلة والتعميم التوجيهات الواردة من قسم الأمن والسلامة.