"القحطاني" يترأس الاجتماع الثالث لإعلان الجاهزية بصحة الطائف وفق هيكلة RHD2.0

وشدد على ضرورة توحيد الجهود والأدوار التكاملية لتحقيق هذا الهدف السامي ومن ذلك توعية الموظفين بإجراءات التغيير وفق متطلبات المرحلة المقبلة، بما يضمن الاستعداد النفسي للموظف، وضمان تجاوز المرحلة الانتقالية دون وجود إخفاقات أو تضرر على مستوى جودة الخدمة المقدمة لا سمح الله، ووضع أولوية سلامة المراجع والمستفيد فوق كل اعتبار.