انطلاق "تحدي Tech Talk" بمكة لصقل مهارات العرض وتمكين المواهب التقنية

برعاية مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، المهندس حسين بن علي البحيري، وبدعم من صندوق المتدربين الرئيسي، انطلقت صباح اليوم فعاليات "تحدي Tech Talk" الذي تستضيفه الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2025.