انطلاق "تحدي Tech Talk" بمكة لصقل مهارات العرض وتمكين المواهب التقنية

برعاية مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، المهندس حسين بن علي البحيري، وبدعم من صندوق المتدربين الرئيسي، انطلقت صباح اليوم فعاليات "تحدي Tech Talk" الذي تستضيفه الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2025.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات العرض والإلقاء الاحترافي في المجالات التقنية لدى المتدربات والمتدربين، عبر تدريبهم على تبسيط المفاهيم التقنية وتقديمها بأسلوب واضح ومؤثر لجمهور تقني وغير تقني، مما يعزز الثقة بالنفس ويرفع قدرات التواصل والقيادة.
ويقدم البرنامج مجموعة من الورش التدريبية المتخصصة، إلى جانب استضافة شخصية ملهمة لمشاركة تجربتها المهنية، بهدف تحفيز المشاركين على الإبداع وترك أثر مستقبلي في المجال التقني.
وأوضح المهندس حسين البحيري أن "تحدي Tech Talk" يُعد من المبادرات النوعية التي تطلقها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، لتمكين المشاركين وتنمية مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل في المجالات الرقمية، مثمنًا دور الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة واللجان المشاركة في التنظيم.
من جهتها، أكدت عميدة الكلية، حياة الغامدي، أن استضافة البرنامج تأتي امتدادًا لدور الكلية في دعم الابتكار الرقمي وصناعة قيادات تقنية قادرة على التعبير بثقة عن أفكارها ومشاريعها.
ويشهد البرنامج مشاركة واسعة من منشآت التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة، ويتضمن مراحل تقييم متعددة تنتهي بتتويج الفائزين في اليوم الثالث من الفعاليات، وسط حضور قيادات التدريب التقني والمهني. ويُعد "تحدي Tech Talk" خطوة محورية نحو إعداد جيل تقني متميز قادر على التأثير والإبداع في الميادين الحديثة.