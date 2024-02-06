بحضور "العليان" و"الكلثم".. جمعية إرادة التوحد تفتتح قاعة بنك الجزيرة التدريبية

افتتحت جمعية إرادة التوحد بنجران قاعة بنك الجزيرة التدريبية بالجمعية، بحضور النائب الأول للرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة الدكتور فهد العليان، ومدير المسؤولية الاجتماعية رشود الكلثم.
بدأ الحفل بحفل خطابي وكلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية غالية السويدي، تحدتث من خلالها عن جهود الجمعية في خدمة ذوي اضطراب طيف التوحد وأهمية البرامج التدريبية وورش العمل لأسرهم والمهتمين من المجتمع في توعيتهم بالتوحد والتعامل معهم، وقدمت الشكر والتقدير لبنك الجزيرة ولمنسوبيه على ما يقدمونه من تعاون وتسهيلات لتكامل الجهود بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لتحقيق رؤية الطموح رؤية 2030م.
تلا ذلك كلمة لوحدة الخدمة الاجتماعية بالجمعية خلود جمعان تحدتث فيها عن تلمس احتياج الأهالي للتدريب وورش العمل التي تُسهم في توعيتهم بالتعامل مع أطفالهم من ذوي اضطراب طيف التوحد.
وتحدث الدكتور فهد العليان عن دور البنك ومسؤولياته المجتمعية واعتزازه في دعم القطاع غير الربحي وأن البنك سيواصل دعم البرامج التي من شأنها أن تعود بالنفع للمجتمع.
وبعد ذلك، تم قص شريط تدشين وافتتاح قاعة بنك الجزيرة التدريبية والتعريف بدور التدريب في النهوض بالوعي المجتمعي وتوسيع المدارك وأهمية وجود قاعات متكاملة تساعد المدرب على تقديم أفضل ما لديه مع المدرب إبراهيم اليامي.
ثم تم عرض برومو مرئي لمرحلة تأسيس القاعة.
وفي الختام تم تكريم ممثلي البنك وشكرهم في ختام الحفل.