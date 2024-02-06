بحضور "العليان" و"الكلثم".. جمعية إرادة التوحد تفتتح قاعة بنك الجزيرة التدريبية

بدأ الحفل بحفل خطابي وكلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية غالية السويدي، تحدتث من خلالها عن جهود الجمعية في خدمة ذوي اضطراب طيف التوحد وأهمية البرامج التدريبية وورش العمل لأسرهم والمهتمين من المجتمع في توعيتهم بالتوحد والتعامل معهم، وقدمت الشكر والتقدير لبنك الجزيرة ولمنسوبيه على ما يقدمونه من تعاون وتسهيلات لتكامل الجهود بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لتحقيق رؤية الطموح رؤية 2030م.