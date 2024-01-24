"الندوة العالمية": التطورات الاستراتيجية للسعودية في التعليم شقت طريقها للتنافس العالمي

أشادت "الندوة العالمية للشباب الإسلامي" في اليوم العالمي للتعليم، الموافق (24) يناير من كل عام، بالتطور الهائل في منظومة التعليم التي تشهدها السعودية، والتحولات الاستراتيجية والتغييرات في الخطط الدراسية والمناهج التعليمية التي حولت مسار التعليم نحو التنافس العالمي، وتحقيق قفزات نوعية ونتائج مرتفعة بفضل الله، ثم بالدعم السخي من القيادة الرشيدة، والنهج الذي حددته مضامين رؤية 2030.