محافظ جدة يتسلّم التقرير الختامي لحملة "لنبادر"

تسلّم محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر المحافظة، التقرير الختامي للحملة الحملة العلاجية التوعوية لصحة الفم والأسنان "لنبادر".
وتأتي تلك المبادرة ضمن برنامج التطوع والشراكة المجتمعية، بالتعاون مع كلية طب الأسنان، ومستشفى الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز والشؤون الصحية بجدة.
ونُفذّت الحملة تحت شعار: "من أجل ابتسامتكم نصل إليكم"، لمدة خمسة أيام، بالمركز الحضاري بـ"ثول"، وقدمت خدماتها العلاجية لأكثر من 200 مستفيد.
وأشاد محافظ جدة، بجهود الجهات المشاركة في الحملة التوعوية التي تهدف إلى سلامة وصحة المجتمع.
جاء ذلك خلال لقائه، رئيسة جامعة الملك عبدالعزيز المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، ومساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة بجدة الدكتور عبدالله الصحفي، وأعضاء برنامج "لنبادر" والمشاركين في الحملة العلاجية التوعوية لصحة الفم والأسنان.