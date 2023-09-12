محافظ جدة يتسلّم التقرير الختامي لحملة "لنبادر"

تسلّم محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر المحافظة، التقرير الختامي للحملة الحملة العلاجية التوعوية لصحة الفم والأسنان "لنبادر".