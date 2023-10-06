شاهد.. محافظ عفيف يرعى احتفال "التعليم" باليوم العالمي للمعلم

رعى محافظ عفيف عبدالله بن محمد الشرافا؛ أمس، احتفاء "تعليم عفيف" باليوم العالمي للمعلم في مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية.
وأكد "الشرافا" على قيمة ومكانة المعلم أثناء حديثه مع أبنائه الطلاب داخل حجرة الفصل الدراسي وأمام معلمهم؛ تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة التي وضعت من أولوياتها الاهتمام بالتعليم وبالمعلم أساس العملية التعليمية.
وفي نهاية زيارته، أشاد بدور إدارة التعليم بالمحافظة في تفعيل العديد من البرامج التي تهدف لتعزيز وغرس قيمة العلم والمعلم في نفوس الطلبة، مقدمًا شكره وتقديره لمدير التعليم سعيد الزهراني وفريق عمله.
وقد شارك مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة بتقديم عدد من الهدايا لمعلمي ومعلمات التعليم بالمحافظة.