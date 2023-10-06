شاهد.. محافظ عفيف يرعى احتفال "التعليم" باليوم العالمي للمعلم

وفي نهاية زيارته، أشاد بدور إدارة التعليم بالمحافظة في تفعيل العديد من البرامج التي تهدف لتعزيز وغرس قيمة العلم والمعلم في نفوس الطلبة، مقدمًا شكره وتقديره لمدير التعليم سعيد الزهراني وفريق عمله.